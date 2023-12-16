"تمت قرصنة هاتفه".. محكمة بريطانية تقضي لصالح الأمير هاري ضد مجموعة "ميرور"

قضت أعلى محكمة في المملكة المتحدة في حكم صدر الجمعة أن دوق ساسكس الأمير هاري كان ضحية لقرصنة هاتفه وجمع معلومات بطرق غير قانونية من قبل صحف مجموعة "ميرور" البريطانية.

وقضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن 15 قصة نشرت عن الأمير هاري من قبل المجموعة الإعلامية استخدمت أساليب غير قانونية لجمع المعلومات مثل اختراق الهاتف واستخدام محققين خاصين.

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وفي المجمل تم تقديم 33 مادة للنظر فيها، لكن القاضي حكم بأن أقل من نصفها استخدم جمع معلومات بشكل غير قانوني.

ورفع دوق ساسكس دعوى قضائية ضد مجموعة الصحف البريطانية التي تضم ""The Daily Mirror و"The Sunday Mirror"، وSunday" People"، مشيرا إلى أن صحفيي المجموعة اخترقوا هاتفه واستخدموا وسائل أخرى غير مشروعة لجمع معلومات عن حياته على مدى 15 عاما.

وأصبح الأمير هاري أول عضو بارز في العائلة المالكة البريطانية يدلي بشهادته في المحكمة منذ 132 عاما عندما مثل أمام المحكمة العليا في يونيو.

ووصف الأمير هاري في بيان قرأه محاميه ديفيد شيربورن خارج المحكمة العليا في لندن الجمعة، فوزه على مجموعة "ميرور" (MGN) بأنه "يوم عظيم للحقيقة والمحاسبة"، ووعد بمواصلة الدفاع عن نفسه في القضاء.

وقال دوق ساسكس في بيانه "قضت المحكمة بأنه تم تنفيذ أنشطة غير قانونية وإجرامية في جميع عناوين صحف مجموعة "ميرور" الثلاثة، وهي "The Mirror" و"The Sunday Mirror" و"The People"، على أساس معتاد وواسع النطاق لأكثر من عقد من الزمن".

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وأضاف الأمير أن القضية لا تتعلق فقط بالقرصنة بل بـ"الممارسة المنهجية للسلوك غير القانوني والمروع" في عناوين صحف مجموعة "الميرور".

ودان دوق ساسكس "التستر وتدمير الأدلة" بـ"حجمها المروع الذي لا يمكن الكشف عنه إلا من خلال هذه الإجراءات القضائية".

وأردف الأمير هاري قائلا "الرحلة نحو العدالة قد تكون بطيئة ومؤلمة"، واستشهد بما وصفها بـ"قصص التشهير" و"تكتيكات التخويف" التي استخدمت ضده منذ أن أقام الدعوى القضائية قبل 5 سنوات.

وذكر دوق ساسكس أن "الحكم الصادر اليوم يمنحه الحق والثقة"، مضيفا أن "المهمة مستمرة".

وحث الأمير هاري الجهات التنظيمية المالية وشرطة العاصمة وسلطات الادعاء على "أداء واجبهم تجاه الجمهور البريطاني والتحقيق في توجيه اتهامات ضد الشركة وأولئك الذين خرقوا القانون".

كما دعا إلى صحافة حرة وصادقة في بريطانيا وعلى مستوى العالم.

Prince Harry’s full statement that was read earlier

today by his attorney David Sherborne, after his legal

win against the British tabloid Mirror Group Newspapers. pic.twitter.com/73LBYO8v5V — 𝑺𝒖𝒔𝒔𝒆𝒙 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒔 (@SussexEvent) December 15, 2023

On behalf of Prince Harry, David Sherborne, his attorney delivered his statement: “Today is a great day for truth as well as accountability…..” pic.twitter.com/MMJxzpamfV — 𝑺𝒖𝒔𝒔𝒆𝒙 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒔 (@SussexEvent) December 15, 2023

المصدر: وكالات + شبكة "CNN"