مسؤولة أوروبية: في المفوضية الأوروبية تمت متابعة مقابلة بوتين مع كارلسون

قالت نبيلة مصرالي متحدثة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه تمت في المفوضية الأوروبية مشاهدة المقابلة التي أجراها الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعربت مصرالي، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم، عن أسفها لأنه تم منح الرئيس الروسي "منصة لنشر الدعاية".

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وأضافت المتحدثة الأوروبية: "لم نر شيئا جديدا في المقابلة. لقد كرر كل الأكاذيب والتلاعبات. ونأسف لمنح بوتين منصة لنشر الدعاية".

واستغرقت المقابلة التي أجراها الصحفي كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين أكثر من ساعتين، أجاب خلالها الرئيس الروسي على ما يقرب من 60 سؤالا، مستندا بانتظام إلى الوثائق والأدلة التاريخية.

وحظيت المقابلة بأكثر من 90 مليون مشاهدة خلال 12 ساعة بعد نشرها في موقع التواصل الاجتماعي X.

المصدر: تاس