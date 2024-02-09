الدفاع الروسية تعلن تحييد 1015 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 97 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 1015 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط 97 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 185 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك حسنت قواتنا من مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 290 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا من مواقعها وسيطرت على مواقع هامة وتم صد هجومين وبلغت خسائر العدو 300 عسكري بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له، كما تم ضرب نقطتي مراقبة للطائرات بدون طيار ومحطة إلكترونية ومستودعي ذخيرة.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 190 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 50 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.

▫️ دمرت قواتنا منصتي إطلاق ورادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات S-300

اعترضت أنظمة دفاعاتنا الجوية 15 صاروخ "HIMARS" و"أوراغان" و"أولخا".

تم تدمير97 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية