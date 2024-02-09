بيسكوف: الكرملين تلقى عشرات الطلبات من دول عدة لإجراء مقابلات مع بوتين

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الكرملين تلقى في الأيام الأخيرة عشرات الطلبات لإجراء مقابلة مع الرئيس فلاديمير بوتين من أكبر وسائل الإعلام في العالم.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "اليوم، أحد الأخبار الرئيسية هو مقابلة الرئيس مع صحفي أمريكي. لقد تم نشرها. بالمناسبة، تلقينا عشرات الطلبات من وسائل الإعلام الأجنبية لإجراء مقابلة مع الرئيس بوتين خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية. تشمل وسائل إعلام في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والنمسا وأستراليا. ومن أكبر وسائل الإعلام في العديد من دول العالم من أكبر وسائل الإعلام لديها".

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وأعرب بيسكوف عن امتنانه لوسائل الإعلام الأجنبية لاهتمامها بالرئيس الروسي.

وأوضح بيسكوف أنه من المستحيل الآن إجراء مقابلة أخرى، لكن الكرملين سيضع جميع الطلبات في الاعتبار.

وفي حديثه عن التحضير للمحادثة التي جرت مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال بيسكوف إن كارلسون لم ينسق أسئلته مع الكرملين مسبقا. وأكد أن الإدارة لا تقوم بجمع الأسئلة مسبقا.

ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون الليلة الماضية مقابلة مدتها ساعتان مع الرئيس الروسي على موقعه الإلكتروني ومنصات مختلفة. وتجاوز عدد مشاهدات الفيديو على الشبكة الاجتماعية "x " أكثر من 70 مليونا، وعلى موقع يوتيوب - 3.1 مليون.

ونشرت المقابلة أيضا على موقع الكرملين.

المصدر: نوفوستي