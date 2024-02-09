ماسك يعيد نشر فيديو مقابلة بوتين ويكشف عن تطبيق لمشاهدتها بسهولة على شاشة التلفاز

أعاد الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لشركة "إكس" إيلون ماسك نشر المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي كارلسون وأوضح كيف يمكن مشاهدتها على شاشة التلفاز.

وكتب ماسك في حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا) موضحا إمكانية المشاهدة باستخدام AirPlay.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Easy to watch any 𝕏 video on your TV by using AirPlay. Tap the icon on lower right. https://t.co/X64mvh0CSK — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2024

وقال: "من السهل مشاهدة أي فيديو 𝕏 على جهاز التلفاز باستخدام AirPlay. اضغط على الأيقونة في أسفل اليمين".

وبالفعل حصد فيديو مقابلة الرئيس الروسي أكثر من 66 مليون مشاهدة في غضون 8 ساعات.

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وقبلها في غضون 7 ساعات على عرضها كان قد حصد أكثر من 64 مليون مشاهدة.

وفي السياق ذاته، تجاوز عدد إعادة النشر 187 ألفا، بينما أبدى بالفعل أكثر من 577 ألف شخص إعجابهم بفيديو المقابلة.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" حصد فيديو المقابلة أكثر من 2.8 مليون مشاهدة واحتلت المقابلة المرتبة الثالثة في قسم الموضوعات الشائعة "ترند" في خدمة الفيديو.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق AirPlay يتيح ميزة البث السريع ومشاركة فيديوهات وغيرها من أجهزة آبل إلى جهاز Apple TV.

هذا وقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.

وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يوم أمس أن تحميل تطبيق "X" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن موعد نشر المقابلة.

المصدر: RT + نوفوستي