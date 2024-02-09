بوتين لكارلسون: "هل نحن في توك شو أم محادثة جادة"؟ (فيديو)

حاول الصحفي الأمركي تاكر كارلسون أن يمسك مفاتيح الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين فاستخدم أسلوبه المفضل في بدء الحوار بتوجيه سؤال صادم يخل بتوازن محاوره، لكن بوتين كان له بالمرصاد.

بدأ كارلسون حواره بسؤال الرئيس بوتين: "في 24 فبراير 2022، خاطبتم شعبكم وقلتم له إن الولايات المتحدة بمساعدة الناتو قد تهاجم روسيا فجأة.. مثل هذه التصريحات سيصفها الأمريكيون بجنون العظمة. لماذا تعتقد أن أمريكا تنوي القيام بذلك؟ "توجيه ضربة مفاجئة؟".

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فلاديمير بوتين رد بهدوء: "لا أمريكا ولا الولايات المتحدة تنوي الهجوم على روسيا.. أنا لم أقل ذلك". وأضاف مازحا": هل نحن في توك شو أم في محادثة جادة؟"في إشارة إلى البرنامج الشعبي الذي يستضيفه الصحفي على شبكة التواصل الاجتماعي X .

رد كارلسون ضاحكا باستحياء:هذا اقتباس رائع.. شكرا لك.. نعم نحن في مقابلة جادة..

بعدها أخذ بوتين المبادرة وراح يتحدث عن تاريخ العلاقة الروسية الأوكرانية وسبب النزاع الحالي.

المصدر: نوفوستي