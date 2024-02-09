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الرئيس الأرجنتيني يشارك المستوطنين رقصاتهم في القدس (فيديو)

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شارك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مع مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين في رقصة أمام حائط البراق في القدس المحتلة.

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وأظهر مقطع فيديو الرئيس الأرجتنيني وهو يعانق عددا من المستوطنين ويؤدي معهم رقصات دينية. 

وكان ميلي، المنحدر من عائلة كاثوليكية، زار حائط البراق في القدس، في إطار زيارة رسمية إلى إسرائيل يتوجه بعدها إلى إيطاليا حيث سيلتقي البابا فرنسيس.

وأعلن ميلي فور صوله إلى إسرائيل عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال ميلي لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي استقبله على مدرج مطار بن غوريون قرب تل أبيب "خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية".

المصدر: وكالات

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