"ميتا" تحظر حسابات خامنئي على منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك"

أكدت شركة "ميتا" أنها حظرت حسابات المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الحرب في غزة.

إقرأ المزيد

وقال متحدث باسم شركة "ميتا" للوكالة الفرنسية: "أزلنا هذه الحسابات لانتهاكها المتكرر لسياساتنا بشأن المنظمات والأفراد الخطرين".

وكان لدى خامنئي خمسة ملايين متابع على موقع "إنستغرام".

وهذه الشبكة الاجتماعية على غرار "فيسبوك" محظورة في إيران لكنها مع ذلك تظل مستخدمة بفضل "شبكات افتراضية خاصة" (في بي إن).

المصدر: أ ف ب