مراسل RT ينشر صورا لقائد القوات المسلحة الأوكرانية الجديد وهو يحتفل بالعيد الوطني الروسي
نشر مراسل قناة RT قسطنطين بريديبايلو صورا أرشيفية للقائد العام الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أثناء مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني الروسي "يوم روسيا" في عام 2013.
وأظهرت الصور سيرسكي بالزي الرسمي، في حين أن جميع الوجوه الأخرى في الصور كانت غير واضحة، كما أظهرت إحدى الصور كعكة عليها العلمين الروسي والأوكراني.
وكتب بريديبايلو معلقا على الصور التي نشرها في قناته على "تلغرام": "..وفي عام 2013، تناول كعكة عليها العلمان الأوكراني والروسي، وعانق أفرادا من الجيش الروسي في حفل (بمناسبة يوم روسيا)".
وكان وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، إعفاء زالوجني من منصبه.
وأصدر زيلينسكي قرارا بتعيين الفريق أول ألكسندر سيرسكي قائدا جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا لزالوجني، ووصف زيلينسكي سيرسكي بأنه "الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا".
المصدر: "نوفوستي"+RT