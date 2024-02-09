نشر مراسل قناة RT قسطنطين بريديبايلو صورا أرشيفية للقائد العام الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أثناء مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني الروسي "يوم روسيا" في عام 2013.

وأظهرت الصور سيرسكي بالزي الرسمي، في حين أن جميع الوجوه الأخرى في الصور كانت غير واضحة، كما أظهرت إحدى الصور كعكة عليها العلمين الروسي والأوكراني.

t.me/pridybaylo_k

وكتب بريديبايلو معلقا على الصور التي نشرها في قناته على "تلغرام": "..وفي عام 2013، تناول كعكة عليها العلمان الأوكراني والروسي، وعانق أفرادا من الجيش الروسي في حفل (بمناسبة يوم روسيا)".

t.me/pridybaylo_k

وكان وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، إعفاء زالوجني من منصبه.

وأصدر زيلينسكي قرارا بتعيين الفريق أول ألكسندر سيرسكي قائدا جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا لزالوجني، ووصف زيلينسكي سيرسكي بأنه "الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"+RT