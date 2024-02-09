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مراسل RT ينشر صورا لقائد القوات المسلحة الأوكرانية الجديد وهو يحتفل بالعيد الوطني الروسي

أخبار العالم

مراسل RT ينشر صورا لقائد القوات المسلحة الأوكرانية الجديد وهو يحتفل بالعيد الوطني الروسي
Globallookpress Volodymyr Tarasov
قائد القوات الأوكرانية الجديد ألكسندر سيرسكي
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نشر مراسل قناة RT قسطنطين بريديبايلو صورا أرشيفية للقائد العام الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أثناء مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني الروسي "يوم روسيا" في عام 2013.

وأظهرت الصور سيرسكي بالزي الرسمي، في حين أن جميع الوجوه الأخرى في الصور كانت غير واضحة، كما أظهرت إحدى الصور كعكة عليها العلمين الروسي والأوكراني.

مراسل RT ينشر صورا لقائد القوات المسلحة الأوكرانية الجديد وهو يحتفل بالعيد الوطني الروسي
t.me/pridybaylo_k
من مشاركة القائد الأعلى الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، في الاحتفال بالعيد الوطني الروسي "يوم روسيا" في عام 2013.

وكتب بريديبايلو معلقا على الصور التي نشرها في قناته على "تلغرام": "..وفي عام 2013، تناول كعكة عليها العلمان الأوكراني والروسي، وعانق أفرادا من الجيش الروسي في حفل (بمناسبة يوم روسيا)".

مراسل RT ينشر صورا لقائد القوات المسلحة الأوكرانية الجديد وهو يحتفل بالعيد الوطني الروسي
t.me/pridybaylo_k
من مشاركة القائد الأعلى الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، في الاحتفال بالعيد الوطني الروسي "يوم روسيا" في عام 2013.

وكان وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، إعفاء زالوجني من منصبه.

وأصدر زيلينسكي قرارا بتعيين الفريق أول ألكسندر سيرسكي قائدا جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا لزالوجني، ووصف زيلينسكي سيرسكي بأنه "الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"+RT

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