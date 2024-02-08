الخارجية الروسية: منطقة الشرق الأوسط تهتم بتجربة روسيا في مجال أمن المعلومات

قال أرتور ليوكمانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، إن موسكو تلاحظ النمو المتزايد في اهتمام العديد من دول الشرق الأوسط بتجربة روسيا في مجال أمن المعلومات.

وأكد ليوكمانوف، الذي يشغل كذلك منصب مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بالخارجية الروسية، أن التعاون مع دول المنطقة في هذا المجال سيتعزز حتما.

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وأشار الدبلوماسي إلى أن شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط في مجال أمن المعلومات، هم مصر وسوريا والعراق والجزائر.

ووفقا له، هناك تبادل مستمر لوجهات النظر حول الأمن المعلوماتي، من خلال المنصات متعددة الأطراف، مع لبنان والأردن وليبيا وقطر والإمارات العربية والعربية السعودية والسودان.

وأضاف ليوكمانوف: "نحن نلاحظ وجود اهتمام متزايد بتجربتنا وتطوراتنا. وبطبيعة الحال، لن نقوم إلا بتشجيع هذا الاهتمام وتعزيز التعاون مع هذه الدول".

ونوه ليوكمانوف بأن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ترى خطورة الاعتماد على تقنيات أمن المعلومات الغربية، وتراقب باهتمام تعاون عدد من جيرانها مع روسيا.

ووفقا له، تعمل روسيا بالفعل بشكل وثيق مع بعض دول المنطقة في هذا المجال. ومن بين هذه الدول، ذكر الدبلوماسي الروسي بشكل خاص، كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، فضلا عن البرازيل، التي يوجد معها "تفاهم متبادل ورغبة في التحرك نحو إبرام اتفاقيات ثنائية".

المصدر: نوفوستي