 
مباشر
عاجل
صحيفة: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة طائرات إف-35 وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار

روسيا وإندونيسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الأمن المعلوماتي

أخبار العالم

روسيا وإندونيسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الأمن المعلوماتي
Sputnik
سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rydw

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية حكومية مع إندونيسيا للتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي.

ووقع نيابة عن حكومة روسيا، سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ونيابة عن حكومة إندونيسيا، وزير السياسة والقانون والأمن، محمد محفوظ.

ووفقا للاتفاقية الموقعة، اتفقت روسيا وإندونيسيا على التعاون في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات حول الاستخدام غير المشروع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرمجيات الخبيثة، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من طرق الاستخدام غير المشروع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا