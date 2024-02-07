كوريا الجنوبية.. اعتقال امرأة استدعت العديد من سيارات الأجرة إلى مقر الرئاسة

اعتقلت شرطة كوريا الجنوبية امرأة للاشتباه في قيامها باستدعاء نحو 20 سيارة أجرة بالقرب من المقر الرئاسي بوسط سيئول في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وقال مركز شرطة "سيئول يونغسان" إنه يحقق مع المرأة بعد اعتقالها يوم الثلاثاء بتهمة عرقلة العمل.

وتُتهم المرأة باستدعاء 18 سيارة أجرة إلى مدخل المقر الرئاسي على فترات تتراوح من 5 إلى 10 دقائق من الساعة 2:30 حتى الساعة 4:20 من صباح يوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن رقم الهاتف الذي استخدمته المشتبه بها لطلب سيارات الأجرة من خلال أحد التطبيقات غير موجود بالفعل، مضيفة أنها تحقق في القضية مع ترك جميع الاحتمالات مفتوحة.

المصدر: "يونهاب"