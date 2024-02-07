الولايات المتحدة تبيع دبابات "أبرامز" لرومانيا في 2026

أفادت وكالة "أجيربرس" الرومانية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع بأن رومانيا ستحصل على دبابات "أبرامز" الأمريكية في عام 2026.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع ستعمل مع القطاعات الصناعية المختصة لضمان الدعم اللوجستي الشامل لتوريد الدبابات.

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وكانت الإدارة الأمريكية قد أبلغت الكونغرس في نوفمبر الماضي بصفقة بيع 54 دبابة من نوع "أبرامز إم 1 آ 2"، إضافة إلى المعدات الخاصة بها، بقيمة نحو 1.07 مليار دولار.

وبعد مصادقة الكونغرس الأمريكي على الصفقة، من المتوقع توقيع عقد بين الحكومتين الأمريكية والرومانية.

وتشير وسائل الإعلام الرومانية إلى أن النزاع في أوكرانيا أسفر عن إطالة أمد تنفيذ صفقات السلاح، ولذلك لن تتسلم رومانيا الدبابات إلا في عام 2026.

المصدر: تاس