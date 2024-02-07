أوستن يبحث مع نظيره الأوكراني تعزيز الإمكانات العسكرية لكييف

ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني رستم عميروف اليوم الأربعاء، الاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بتنسيق الدعم لأوكرانيا خلال مكالمة هاتفية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في بيان له: "تحدث الوزيران عن الوضع في ساحة المعركة والاجتماع المرتقب لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بتنسيق الدعم لكييف".

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وأشار رايدر إلى أن "أوستن أكد مجددا التزام الولايات المتحدة وتحالفها الذي يضم نحو 50 دولة بدعم أوكرانيا".

وبحسب الخدمة الصحفية للناتو، سيعقد اجتماع لمجموعة الاتصال بقيادة الولايات المتحدة في 14 فبراير في بروكسل قبل اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف.

تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس+RT