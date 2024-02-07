ماسك يطالب باحتجاز من يطالبون بالقبض على كارلسون بسبب رحلته إلى موسكو

دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى حبس المطالبين بالقبض على الصحفي تاكر كارلسون لإجرائه حوارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Arrest those calling for his arrest! — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2024

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وعلق ماسك على منشور لأحد المستخدمين، إيان تشونغ، على موقع التواصل الاجتماعي X المملوك له بقوله: "أوقفوا من يطالبون باعتقاله"، حيث كتب إن السياسيين وممثلي وسائل الإعلام يطالبون باعتقال كارلسون بسبب رحلته إلى روسيا. وقال تشونغ إنه إذا لم يكن تاكر كارلسون حذرا، "فقد يصبح جوليان أسانج الجديد، فهناك الكثير من الدعوات من جانب السياسيين ووسائل الإعلام الرسمية التي تطالب باعتقاله بسبب زيارته إلى روسيا. هذه المخلوقات انتقامية ولا شيء آخر".

وقد نشر تاكر كارلسون، يوم أمس الثلاثاء، رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص وسط العاصمة الروسية موسكو، ذكر فيها أنه سيجري مقابلة قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسبه، فإنه سيجري مقابلة لأن الشعب الأمريكي لا يعلم على الإطلاق ما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

في الوقت نفسه، حاول البيت الأبيض، بحسب كارلسون، مرتين تعطيل المقابلة، فيما نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير هذا التصريح.

وبعد ساعة من نشر كارلسون لرسالة الفيديو، بلغ عدد المشاهدات 5.2 مليون، ويبلغ هذا الرقم الآن 70 مليونا.

وقد برز جوليان أسانج عام 2006 بسبب عمله في موقع "ويكيليكس" الذي أسسه لنشر وثائق سرية. وفي عام 2010، نشر الموقع لقطات فيديو سرية للجيش الأمريكي، أظهرت كيف قتل ما لا يقل عن 18 مدنيا بعد هجوم على مروحية أمريكية في بغداد عام 2007. وفي عام 2010، بدأ الموقع أيضا بنشر 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية.

ويواجه أسانج الآن عقوبة السجن لمدة 175 عاما في الولايات المتحدة بتهمة الكشف عن أكبر مجموعة من المعلومات السرية في تاريخ البلاد، في الوقت الذي يحاول فيه أسانج استئناف قرار تسليمه من بريطانيا إلى الولايات المتحدة أمام المحكمة العليا في لندن.

المصدر: X