أردوغان يزور الإمارات للمشاركة في القمة العالمية الحكومية

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة الإمارات في الـ13 من الشهر الجاري للمشاركة في الدورة الـ11 للقمة العالمية للحكومات.

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وأعلنت (القمة العالمية للحكومات) مشاركة تركيا، والهند وقطر ضيوف شرف في القمة التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري تحت شعار: "استشراف حكومات المستقبل"، إلى جانب مشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة في أعمال القمة.

و(القمة العالمية للحكومات) هو حدث سنوي يقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة وتجمع القمة قادة في الحكومات لإجراء حوار عالمي حول والسياسات الحكومية مع التركيز على قضايا المستقبل والابتكار التكنولوجي ومواضيع أخرى.

المصدر: RT