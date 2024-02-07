النيابة العامة السويدية تغلق التحقيق في تفجير أنابيب "السيل الشمالي"

أغلق مكتب المدعي العام السويدي التحقيق في تفجير خطي أنابيب "السيل الشمالي 1 و2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا في بحر البلطيق.

وقال المكتب الصحفي للنيابة العامة في بيان له: "أغلق المدعي العام التحقيق الأولي السويدي في قضية تفجير "السيل الشمال"، وخلص التحقيق إلى أن القضية خارج صلاحيات القضاء السويدي وبالتالي يجب إغلاق التحقيق".

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ووصف الكرملين قرار السويد بإغلاق التحقيقات في الهجمات الإرهابية على خطي "السيل الشمالي" بالمثيرة.

وقال المتحدث الرسميي باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "ألمانيا فقدت رصيدا مهما للغاية، وكانت هناك شركات ألمانية شاركت في المشروع (السيل الشمالي) التي تم تفجيرها نتيجة لهذا العمل الإرهابي، من الضروري أن نرى كيف سيكون رد فعل ألمانيا نفسها على نتائج التحقيق".

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر من عام 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها تتكتم على نتائجها.

وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالرفض من هذه الدول.

وطالبت الخارجية الروسية بمعاقبة المسؤولين عن تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، وأكدت أنها ستواصل تذكير المجتمع الدولي.

المصدر: تاس