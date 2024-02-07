مقتل 8 أشخاص بانفجار جنوب غرب باكستان

وقع انفجار في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان أدى إلى قتل 8 أشخاص وإصابة آخرين، حسب وكالة "رويترز".

وقال نائب مفوض منطقة بيشين جوما داد خان: "وقع انفجار في مكتب مرشح انتخابي من منطقة نو كاندي في منطقة بيشي، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص".

إقرأ المزيد

ستجرى الانتخابات العامة في باكستان، والتي ستؤدي إلى تشكيل حكومة في 8 فبراير.

وفي وقت سابق، قتل عشرة من رجال الشرطة بهجوم شنه مسلحون على مركز أمني شمالي باكستان.

وأفاد قيادي رفيع في الشرطة بأن عشرات المسلحين هاجموا مركز تشودهوان للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل عشرة شرطة على الأقل.

وقال أختر حياة غاندابور، قائد شرطة خيبر باختونخوا لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم شنه "أكثر من 30 إرهابيا من ثلاثة اتجاهات وحصل تبادل لإطلاق النار استمر أكثر من ساعتين ونصف".

المصدر: نوفوستي