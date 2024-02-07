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راماسوامي يندد بارتداء بايدن ربطة عنق بلوني العلم الأوكراني

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راماسوامي يندد بارتداء بايدن ربطة عنق بلوني العلم الأوكراني
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انتقد السياسي الأمريكي فيفيك راماسوامي الذي انسحب من السباق الرئاسي بظهور الرئيس جو بايدن أمام الصحفيين بربطة عنق بلوني العلم الأوكراني.

وقال راماسوامي بسخط: "يرتدي بايدن علم دولة أخرى ندفع فواتيرها، لكننا لم نرى زيلينسكي مطلقا يرتدي علم الدولة التي تدفع راتبه. وهذا يوضح الكثير عن الحالة النفسية المريضة لهذه العلاقة".

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وفي اليوم السابق، ظهر بايدن أمام الصحفيين، وهو يتحدث في البيت الأبيض، مرتديا "ربطة عنق عليها ألوان علم أوكرانيا.

وكشف مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن مشروع قانون ميزانية من الحزبين بقيمة 118 مليار دولار يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تقترح الوثيقة تمويل أمن الحدود بمبلغ 20.2 مليار دولار فقط، أي أقل بثلاث مرات تقريبا من المبلغ الذي يريد واضعو مشروع القانون تقديمه لكييف.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن تصويتا أوليا على مشروع القانون سيجري في موعد أقصاه يوم الأربعاء.

المصدر: RT

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