الفيضانات تجتاح إندونيسيا وتغرق شوارع منطقة جروبوغان (فيديو)

تسببت الفيضانات التي اجتاحت وسط إندونيسيا ولاسيما مقاطعة سومطرة الجنوبية وجاوة الوسطى، بغرق الشوارع ونزوح كبير للسكان.

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وتداولت شبكات التواصل مقاطع فيديو تظهر غرق الشوارع في منطقة جروبوغان في جاوة جراء الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة وغمر بعض المنازل وتضرر في الممتلكات.

وبلغ عدد المتضررين حوالي 1000 شخص وأكثر من 250 مبنى غمرته المياه، منها أربع مدارس وثلاثة مرافق صحية، في منطقة أوغان إلير في مقاطعة سومطرة الجنوبية، بالإضافة إلى ذلك وجود نحو 1,450 شخصا متضررا و75 منزلا غمرته المياه في منطقة تيغال، في مقاطعة جاوة الوسطى.

Massive floods due to extreme rainfall in Grobogan of Central Java, Indonesia 🇮🇩 (06.02.2024)



Video: Info Jateng

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Massive floods due to heavy rains in the village of Kemiri in Grobogan of Central Java, Indonesia 🇮🇩



Video by Initial A

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZqpic.twitter.com/F0MJwDYqJK — Disaster News (@Top_Disaster) February 6, 2024

المصدر: reliefweb