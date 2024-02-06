شاهد.. اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي على مدينة حمص

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، مشاهد من القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا سكنيا في شارع الحمراء بمدينة حمص وريفها فجر اليوم الأربعاء، وآثار الدمار الذي خلفه في المناطق المستهدفة.

وبحسب الإعلام السوري، "استهدف القصف أحد المنازل السكنية في حي الحمراء، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي بالقرب من الملعب البلدي وسط مدينة حمص‎".

وتعمل فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال ضحايا عالقين تحت أنقاض أحد المنازل الذي تهدم بشكل شبه كامل جراء القصف الإسرائيلي.

وأفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية تتصدى وتسقط عددا من الصواريخ أطلقتها الطائرات الإسرائيلية في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص.

المصدر: RT