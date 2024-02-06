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نائب مصري: أمننا القومي خط أحمر ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية

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نائب مصري: أمننا القومي خط أحمر ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية
AFP
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شدد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي أو تصفية القضية الفلسطينية.

وكتب بكري، في صفحته على منصة "إكس"، يوم الثلاثاء: "على الصهاينة أن يدركوا أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن أية ضربات توجه إلى أهلنا في رفح، وعددهم يزيد على المليون، سيكون الهدف منها هو التهجير القسري، والهدف تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويهدد بسقوط اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وتصعيد الموقف".

وأضاف أن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، محذرا من "اللعب بالنار، فالجيش المصري لن يسمح لأي طرف كائناً من كان أن يقترب من الحدود ويخترقها".

وقال إن من يتحاملون على الموقف المصري، يروجون لأكاذيب، مشيرا إلى أن أكبر رد على هؤلاء "هو توجيه حركة  حماس الشكر لمصر علي موقفها الشريف، والذي يستهدف وقف العدوان الصهيوني علي أهلنا وتقديم المساعدات والتوصل إلي هدنه طويله تمهيدا لوقف العدوان"، مضيفا أن "مصر تعمل في صمت، لكنها تعمل بإخلاص، فالقضية الفلسطينية بالنسبة لنا هي قضية أمن قومي مصري".

المصدر: RT

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