السيسي يستقبل بلينكن في القاهرة ويبحثان الأوضاع الإقليمية وحرب غزة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له.

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له.

وعقد الاجتماع وفقا لوزارة الخارجية المصرية بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي بأن بلينكن أكد للسيسي استمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.

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وأضاف فهمي أن اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفة الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

ومن جانبه أوضح السيسي ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة.

وأكد أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على هذا الصعيد، وعلى ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقرارا مستداما في المنطقة.

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ومن جهته أكد بلينكن حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع، مشيدا بالجهد المصري المقدر الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: RT