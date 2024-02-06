"القسام" تعلن قنص ضابط وجندي إسرائيليين غرب مدينة غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، تمكن مقاتليها من قنص ضابط وجندي إسرائيليين في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة.

وقالت على قناتها في "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من قنص ضابط وجندي صهيونيين في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة"، كما أعلنت "استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع اشتباكات عنيفة في شارع أكاديمية الوحدة محيط دوار الخور، ومنطقة أنصار غرب مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 123 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27585 شهيدا و66978 مصابا منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023"، مضيفة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة في غزة راح ضحيتها 113 شهيدا و205 مصابا خلال 24 ساعة".

المصدر: RT