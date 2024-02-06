"بصواريخ غراد".."سرايا القدس" تعرض مشاهد من استهدافها لآليات وتحشدات عسكرية إسرائيلية جنوب غزة-فيديو

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مقطع فيديو من استهدافها للآليات والتحشدات العسكرية الإسرائيلية في حي الأمل جنوبي غزة بصواريخ "غراد".

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس للآليات والتحشدات العسكرية في حي الأمل غربي خان يونس بصواريخ غراد".

وأعلنت "سرايا القدس" اليوم الثلاثاء "خوضها اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياته العسكرية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وغرب وجنوب خان يونس"، متابعة: "تمكن مجاهدون من استهداف دبابة "ميركافا" صهيونية بقذيفة "RPG" في حي الأمل غرب خان يونس".

وتابعت "سرايا القدس": "تمكن مجاهدونا من تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" محيط دوار حيدر غربي غزة"، مردفة: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية متحصنة في إحدى الشقق السكنية غربي مدينة غزة بقذيفة "85 مضادة للدروع" أوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح".

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وأكدت "سرايا القدس" أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل في محور التقدم غربي خان يونس بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2828، والقتلى إلى 562 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وعلى الجانب الفلسطيني، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 27585 قتيلا، والجرحى 66978 منذ بدء الحرب.

وقد دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ123، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT