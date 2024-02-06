مراسلنا: غارات عنيفة و"حزام ناري" يستهدف مناطق الحدود المصرية برفح جنوب قطاع غزة

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بتنفيذ الطائرات الإسرائيلية سلسلة من الغارات العنيفة "حزام ناري" على المناطق المحاذية للحدود المصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبسحب شهود عيان، نفذت الطائرات الإسرائيلية 3 غارات على الأقل على مناطق الحدود المصرية الفلسطينية حيث جرى قصف بوابة صلاح الدين (بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني) والثاني بالقرب من جمعية الأمل لتأهيل المعاقين والثالث قرب من مسجد ذو النورين.

كما تم استهداف أرض زراعية في حي السلام بنهاية شارع خالد بن الوليد بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية.

يتبع..