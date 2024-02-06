وكالة "مهر": السعودية تفرج عن مواطنين إيرانيين كانا سجينين لديها

أعلنت القنصلية الإيرانية في الرياض اليوم الثلاثاء إفراج السعودية عن مواطنين إيرانيين كانا محتجزين لديها.

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وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن القسم القنصلي في السفارة الإيرانية لدى السعودية أعلن اليوم الثلاثاء الإفراج عن مواطنين إيرانيين سجنا في السعودية، معربا عن شكره للمعاونية القنصلية بوزارة الخارجية السعودية والمسؤولين القضائيين المعنيين والشرطة السعودية إزاء تعاونهم ومساعدتهم بهذا الخصوص.

ووفقا للوكالة " فقد تابعت السفارة الإيرانية في الرياض ووزارة الخارجية مسألة عودة السجينين الإيرانيين إلى البلاد".

وكان السفير الإيراني في الرياض قد أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع "إيسنا" أن 22 مواطنا إيرانيا مسجونون في السعودية معظمهم متهمون بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وقال أيضا إن بعض السجناء الإيرانيين في السعودية حصلوا على عفو مؤخرا.

المصدر: وكالة "مهر" للأنباء