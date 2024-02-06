مصدر: القوات الأمريكية شرقي سوريا تستخدم المدنيين دروعا بشرية عندما تتعرض للخطر

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر محلية شرقي سوريا أن القوات الأمريكية هناك تستخدم المدنيين دروعا بشرية، وتلجأ إلى القرى الحدودية مع العراق أثناء هجمات الجماعات المسلحة تفاديا للقصف.

ونقلت الوكالة عن مصدر سوري قوله: "كل مرة عندما تتوقع القوات الأمريكية شن هجوم على أحد قواعدها وخاصة قاعدة خراب الجير في الحسكة تنشر معداتها ومدرعاتها بين البيوت في قريتي اليوسفية والسويدية والمناطق المجاورة لهما على الحدود مع العراق، وتعرض حياة السكان للخطر باستخدامهم دروعا بشرية".

وأضاف المصدر أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديه فإن نحو 300 عسكري أمريكي يتمركزون في قاعدة خراب الجير حيث يوجد أيضا مطار، مشيرا إلى أنه عند الإجلاء قبل الهجمات المحتملة يقومون بتطويق منطقة سكنية ما ويضعون سيطرتهم عليها.

وأضاف أن هذه التصرفات تهدف إلى اتهام الجماعات المسلحة التي تشن الهجمات على القواعد الأمريكية بقتل المدنيين.

المصدر: نوفوستي