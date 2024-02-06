الأمن الروسي يعتقل أحد سكان جمهورية تشوفاشيا بتهمة الخيانة

أعلن الأمن الفدرالي الروسي بجمهورية تشوفاشيا الروسية اعتقال شاب خطط لأعمال إرهابية استهدفت المؤسسات العامة الروسية بتوجيه وتمويل من استخبارات كييف.

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وجاء في بيان الأمن الفدرالي أن المعتقل عمره 20 عاما وتخابر مع الاستخبارات الأوكرانية عبر الإنترنت.

وأضاف البيان: "وافق المعتقل على تنفيذ أعمال إرهابية ضد المؤسسات الروسية مقابل المال".

وأشير في البيان إلى أن الموقوف كان قد خضع في وقت سابق للتحقيق في الضلوع بنشاط خلية إرهابية خططت لاستهداف مرافق المواصلات، ولم تثبت إدانته.

المصدر: نوفوستي