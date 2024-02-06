زاخاروفا تسخر من فون دير لاين: هل روسيا أيضا هي السبب في انحراف محور الأرض؟

سخرت متحدثة الخارجية الروسية من تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول ضلوع روسيا في تظاهرات مزارعي أوروبا احتجاجا على غلاء الوقود والسماد، بعد العقوبات ضد روسيا.

وقالت زاخاروفا: "ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المسؤولية على روسيا وتغير المناخ، في التعقيدات والمشاكل التي يواجهها المزارعون الأوروبيون".

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وأضافت زاخاروفا: "هذا تحول كبير وغير متوقع ولكنه مثير للإعجاب والدهشة أنه بإمكاننا التحكم بالمناخ أيضا على هذا الكوكب".

وتساءلت بسخرية: "هل سينحرف محور الأرض أيضا بتأثير موسكو؟".

وكانت فون دير لاين قد قالت:"المزارعون هم أول من يشعر بعواقب تغير المناخ.. فالجفاف والفيضانات تدمر المحاصيل والماشية ويشعر المزارعون بعواقب الحرب الروسية، والتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة".

ويواصل آلاف المزارعين في دول أوروبية بينها ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا وإيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها احتجاجاتهم على تسهيل الحكومات دخول المنتجات الزراعية من أوكرانيا دون فرض جمارك عليها، بينما يختنق المزارعون بالقواعد الأوروبية وقواعد الحفاظ على المناخ مما جعل منتجاتهم أغلى من تلك القادمة من أوكرانيا وسبب لهم خسائر فادحة.

وينتقد المزارعون الأوروبيون انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار المحروقات، حيث أدت العقوبات الغربية ضد روسيا ومساعي التخلي عن موارد الطاقة الروسية إلى اضطراب سلاسل التوريد وغلاء الغذاء والمعيشة في أوروبا.

وتواجه منظومة الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، حيث انقطع عنها هذا العام ما يزيد على 80% من إمدادات الغاز الروسي اللازم للصناعة ولاسيما التعدين، والتدفئة وتوليد الكهرباء.

المصدر: RT