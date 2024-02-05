لافروف: روسيا تولي اهتماما خاصا لأمن دبلوماسييها في الخارج خلال فترة الانتخابات تفاديا للاستفزازات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين إن موسكو تولي أمن دبلوماسييها اهتماما كبيرا خلال فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في الخارج لاحتمال وقوع استفزازات.

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وأوضح لافروف خلال اجتماع مع رئيسة لجنة الانتخابات الروسية المركزية إيلاّ بامفيلوفا: "نحن نولي اهتماما كبيرا لسلامة دبلوماسيينا في الخارج، فعندما تفتتح أي بعثة دبلوماسية في البلدان الأجنبية أبوابها لمواطنينا القاطنين في الخارج والراغبين بالتصويت، فإن احتمال وقوع استفزاز من أطراف جانبية يتضاعف عدة مرات".

وأشار لافروف إلى أن وزارة الخارجية الروسية ستقدم المساعدة الممكنة لإجراء الانتخابات في المناطق المنضمة إلى روسيا حديثا.

وخلص إلى أن "المكتب المركزي للوزارة سيقدم جميع أنواع المساعدة إذا لزم الأمر"، مضيفا: "سنعمل على استكمال مؤسساتنا المناسبة في المناطق الروسية الجديدة قبل حلول فترة الانتخابات".

وقال الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف في وقت سابق اليوم إن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في روسيا تجري على قدم وساق.

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في الـ17 من مارس 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس، فيما أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت.

المصدر: نوفوستي