هنغاريا تعلن أنها لن تسمح بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلنت هنغاريا معارضتها لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا، وأكدت أنها لن تسمح بأي قيود إضافية على التعاون مع روسيا الاتحادية في مجال الطاقة والصناعة النووية.

صرح بذلك وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بعد محادثة هاتفية مع نظيره الإستوني مارجوس تساهكنا،

وأشار سيارتو إلى أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع في محادثتهما، وأوضح موقف هنغاريا: "نعتقد أن سياسة العقوبات قد فشلت، لذلك لا نرى أي فائدة من اعتماد حزم جديدة من العقوبات".

وقال إن بودابست أوضحت خلال المحادثات على مستوى السفراء في بروكسل خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها "لن تتسامح مع أي إجراءات عقابية من شأنها أن تؤثر على قطاع الطاقة والطاقة النووية أو تهدد العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأشار سيارتو إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش حاليا الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا ويريد اعتمادها بحلول الذكرى السنوية الثانية لبدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس