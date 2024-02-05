الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 540 جنديا في قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، معطيات جديدة حول جرحى العملية العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب بيانات الجيش، أصيب 540 جنديا منهم 27 بجروح خطرة في حوادث عملياتية منذ بدء القصف على قطاع غزة.

كما وقع 21 حادث إطلاق نار عرضي في القطاع، 54 حادث إطلاق نار ثنائي و31 حادث سير. بالإضافة إلى ذلك، وقع 388 حادثا، منها دهس بنادق مضادة للدبابات ومدافع مضادة للطائرات وأسلحة ورشاشات.

وحسب موقع الجيش فقد وصل عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 562.

المصدر: Ynet