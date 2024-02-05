رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: الغرب يوظف أوكرانيا مصدرا مجانيا للبشر في مواجهة روسيا

أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف أن أوكرانيا لن تتمكن من الخروج من الفقر والدمار في العقود المقبلة، وأن الغرب يوظفها مصدرا مجانيا للبشر في مواجهته مع روسيا.

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وكتب أزاروف في صفحته على "فيسبوك": "في العقود القادمة لن تتمكن أوكرانيا من الخروج من الفقر والدمار. لا يحتاج أحد في الغرب إليها، وهي بالنسبة لهم منطقة رمادية ومصدر بشري مجاني في مواجهة روسيا".

وصرح أزاروف في أكتوبر 2023 بأن أكثر من نصف سكان أوكرانيا يعيشون حاليا تحت خط الفقر.

من جانبها قالت ليودميلا تشيرينكو رئيسة قسم أبحاث المعيشة بالمعهد الأوكراني للديمغرافيا والبحوث الاجتماعية، إن مستوى الفقر في أوكرانيا عاد عام 2022 إلى مستويات عام 2002 وبلغ 60%.

المصدر: نوفوستي