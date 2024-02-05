 
مباشر

رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: الغرب يوظف أوكرانيا مصدرا مجانيا للبشر في مواجهة روسيا

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: الغرب يوظف أوكرانيا مصدرا مجانيا للبشر في مواجهة روسيا
AP
كييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwys

أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف أن أوكرانيا لن تتمكن من الخروج من الفقر والدمار في العقود المقبلة، وأن الغرب يوظفها مصدرا مجانيا للبشر في مواجهته مع روسيا.

إقرأ المزيد
في الذكرى الـ10 لبدايتها.. نتائج أحداث
في الذكرى الـ10 لبدايتها.. نتائج أحداث "الميدان" في العاصمة الأوكرانية

وكتب أزاروف في صفحته على "فيسبوك": "في العقود القادمة لن تتمكن أوكرانيا من الخروج من الفقر والدمار. لا يحتاج أحد في الغرب إليها، وهي بالنسبة لهم منطقة رمادية ومصدر بشري مجاني في مواجهة روسيا".

وصرح أزاروف في أكتوبر 2023 بأن أكثر من نصف سكان أوكرانيا يعيشون حاليا تحت خط الفقر.

من جانبها قالت ليودميلا تشيرينكو رئيسة قسم أبحاث المعيشة بالمعهد الأوكراني للديمغرافيا والبحوث الاجتماعية، إن مستوى الفقر في أوكرانيا عاد عام 2022 إلى مستويات عام 2002 وبلغ 60%.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا