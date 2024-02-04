الرئيس التشيلي: حصيلة قتلى حرائق الغابات 64 والعدد مرشح للزيادة بشكل كبير

صرح الرئيس التشيلي غابرييل بوريك يوم الأحد بأن عدد القتلى جراء حرائق الغابات التي تجتاح وسط تشيلي ارتفع إلى 64، وحذر من مواصلة هذا الرقم ارتفاعه.

وقال الرئيس التشيلي من منطقة كويلبو، خارج منتجع"فينا ديل مار" الشهير الذي تضرر بشكل كبير: أن أعداد الضحايا سوف ترتفع، نحن نعلم أنها سترتفع بشكل كبير.

وفرضت السلطات حظرا للتجول ليلا، لتسهيل إمداد فرق الطوارئ بالوقود، وهي "أولوية" بحسب وكيل وزارة الداخلية مانويل مونسالفي. وأطلقت دعوات جديدة للإخلاء، لكن من غير الممكن معرفة عدد الذين بقوا في منازلهم.

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وفي المجمل، كان هناك 92 حريقا نشطا حتى منتصف نهار السبت، بينها 40 حريقا تحت السيطرة.

وبينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.