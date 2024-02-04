"بوليتيكا": زيلينسكي ينوي اتهام زالوجني بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين

قالت صحيفة "بوليتيكا" الصربية إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ينوي اتهام القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها: "زيلينسكي والوفد المرافق له يريدون التهرب من مسؤولية إسقاط الطائرة عبر إقالة زالوجني واتهامه بالمأساة".

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وأسقطت القوات الأوكرانية في 24 يناير طائرة نقل عسكرية "إيل-76" غربي روسيا، كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم، و6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 مرافقين.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود الأسرى على متن الطائرة، ومع ذلك تم ضربها إما عن طريق الخطأ أو عن قصد، وهو ما يعد "جريمة على أي حال".

المصدر: نوفوستي