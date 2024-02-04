خبير يكشف طريقة تحديد قوات كييف مسار طائرة الأسرى الأوكرانيين قبل إسقاطها

أكد الخبير العسكري أليكسي ليونكوف أن قوات كييف أسقطت طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية بعد حصول منظومة "باتريوت" على بيانات مسارها بواسطة نظام "لينك-16" المستخدم في "الناتو".

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وقال ليونكوف: "عملت منظومة "باتريوت" التي أطلقت صاروخين على طائرة "إيل-76" الروسية بدون تشغيل رادارها تفاديا لكشف موقعها. وتلقت المعلومة حول الهدف عبر منظومة البيانات "لينك-16" (Link-16). لذلك لم يتم اكتشاف منظومة الدفاع الجوي نفسها قبل الإطلاق، لأنها لم تصدر إشارات".

وأضاف أن "متابعة مسار الطائرة الروسية كانت تجرى على الأرجح بواسطة منظومة استخبارات إلكترونية خاملة، ومنها تم نقل البيانات إلى منظومة Link-16".

وأوضح أن كل ذلك يدل على أن "عملية إسقاط الطائرة خطط لها من قبل الغرب".

منظومة "لينك-16" هي منظومة لتبادل البيانات العسكرية تستخدمها جيوش الولايات المتحدة وحلف "الناتو".

وأسقطت القوات الأوكرانية في 24 يناير طائرة نقل عسكرية روسية "إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وكان على متن الطائرة 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم، و6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 مرافقين من القوات الروسية.

المصدر: نوفوستي