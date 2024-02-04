القوات الروسية تحرر عدة مواقع على محور دونيتسك

أعلن فاديم أستافيف رئيس المركز الصحفي للدائرة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي اليوم الأحد، تحرير عدة مواقع على محور دونيتسك.

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وقال: "حررت القوات الروسية مواقع جديدة، وصدت 5 هجمات للعدو، وقصفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في بوغدانوفكا وكليشييفكا وكورديوموفكا وغورغيفكا ونوفوميخايلوفكا".

وبلغت خسائر الجانب الأوكراني في هذا القطاع من الجبهة 335 جنديا اليوم بين قتيل وجريح، كما دمر الجيش الروسي دبابة واحدة و3 مدرعات ورادارين و10 عربات ومدافع "هاوتزر إم 777" و14 مسيرة أوكرانية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس السبت، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك بلغت خلال أسبوع أكثر من 2245 جنديا و5 دبابات و19 مدرعة.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: نوفوستي