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إسرائيلي يهاجم أحد أفراد عائلات الأسرى خلال تظاهرة في تل أبيب (فيديو)

أخبار العالم

إسرائيلي يهاجم أحد أفراد عائلات الأسرى خلال تظاهرة في تل أبيب (فيديو)
RT
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هاجم إسرائيلي أحد أفراد عائلات الأسرى الذين يتظاهرون في تل أبيب ويطالبون الحكومة بعقد صفقة مع حركة "حماس" وإعادة الأسرى.

وقد شهدت تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية أخرى اليوم السبت، مظاهرات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة وعقدها وبشكل عاجل، وإنجاز صفقة تبادل لإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

ويطالب أهالي الأسرى الإسرائيليين، منذ شهر أكتوبر الماضي، الحكومة بعقد صفقة وإعادة الأسرى.

المصدر: RT

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