إسرائيلي يهاجم أحد أفراد عائلات الأسرى خلال تظاهرة في تل أبيب (فيديو)

هاجم إسرائيلي أحد أفراد عائلات الأسرى الذين يتظاهرون في تل أبيب ويطالبون الحكومة بعقد صفقة مع حركة "حماس" وإعادة الأسرى.

גבר תוקף באלימות את בן דודו של אלעד קציר שנחטף לעזה. האירוע קרה בעת שדן פלטי חסם לתנועה את כביש 1 ביחד עם בני משפחות חטופים נוספים@GLZRadiopic.twitter.com/Zts12yUsk8 — גל ג׳רסי (@galdjerassi) February 3, 2024

وقد شهدت تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية أخرى اليوم السبت، مظاهرات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة وعقدها وبشكل عاجل، وإنجاز صفقة تبادل لإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

ويطالب أهالي الأسرى الإسرائيليين، منذ شهر أكتوبر الماضي، الحكومة بعقد صفقة وإعادة الأسرى.

المصدر: RT