البابا فرنسيس يعرب عن أسفه "لارتفاع حدة الهجمات على اليهود في العالم وارتفاع وتيرة معاداة السامية"

أعرب البابا فرنسيس اليوم السبت عن أسفه "للزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود حول العالم"، وتصاعد معاداة السامية ومعاداة اليهودية منذ الـ 7 من أكتوبر وبدء الحرب بين اسرائيل وحماس.

إقرأ المزيد

وكتب البابا فرنسيس في رسالة وجهها إلى "إخوانه وأخواته اليهود في إسرائيل" ونشرها الفاتيكان، "نحن الكاثوليك معكم، ونشعر بقلق بالغ حيال الزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود في العالم أجمع".

وتابع أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" "أنتجت انقسامات في الرأي العام العالمي تتخذ أحيانا شكلا من أشكال معاداة السامية ومعاداة اليهودية".

وأكد البابا فرنسيس أن الكنيسة الكاثوليكية "ترفض كل أشكال معاداة اليهودية ومعاداة السامية وتدين كل مظاهر الكراهية ضد اليهود واليهودية التي تعتبر خطيئة بحق الله".

إقرأ المزيد

كما وجه البابا كلمة للشعب الفلسطيني قال فيها: "قلبي قريب منكم ومن الأرض المقدسة، ومن جميع الشعوب التي تعيش فيها، من إسرائيليين وفلسطينيين، وأنا أصلي لكي تكون الرغبة في السلام أقوى لدى الجميع".

ودعا الحبر الأعظم إلى "الصلاة خصوصا من أجل عودة الرهائن" الذين تحتجزهم "حماس" إلى ديارهم".

المصدر: أ ف ب