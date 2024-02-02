سموتريتش: عنف المستوطنين كذبة معادية للسامية

علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار واشنطن فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف بالضفة الغربية، قائلا إن "عنف المستوطنين كذبة معادية للسامية".

واعتبر سموتريتش أن "حملة "عنف المستوطنين" هي كذبة معادية للسامية ينشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه سمعة المستوطنين الرواد والمشروع الاستيطاني والإضرار بهم، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها".

ووصف حملة مقاطعة إسرائيل BDS بأنها "حملة لا أخلاقية تحول الضحية إلى معتد وتستباح دماء المستوطنين"، مشيرا إلى أنه "ومن العار أن تتعاون حكومة بايدن مع هذا في الأيام التي يدفع فيها المستوطنون ثمنا غاليا من الدماء لخيرة أبنائهم في حرب غزة".

وأضاف: "سأواصل العمل بلا خوف لتعزيز وتطوير الاستيطان اليهودي في جميع مناطق أرض إسرائيل والسعي من أجل السلام المستدام، وهو ما لن يتحقق إلا عندما يتبدد أمل العرب في إقامة دولة عربية على أنقاض الدولة اليهودية".

وتابع قائلا: "إذا كان الثمن هو فرض العقوبات الأمريكية عليّ فليكن".

المصدر: "معاريف"