اعتقال إيطالي من أصل فلسطيني ألقى زجاجات حارقة على القنصلية الأمريكية في فلورنسا

اعتقلت الشرطة الإيطالية شابا إيطاليا من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 21 عاماً، ألقى زجاجات حارقة (مولوتوف) على مبنى القنصلية الأمريكية في فلورنسا.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا"، سوف يواجه الشاب تهم ارتكاب أعمال ذات طبيعة إرهابية وحيازة أسلحة.

وتشير الدلائل إلى أن الشاب تصرف بمفرده.

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وقد سجلت كاميرات المراقبة الخارجية، ليل الخميس، كيف ألقيت زجاجتان حارقتان (مولوتوف) على مبنى البعثة الدبلوماسية الأميركية، فسقطتا قبل وصولهما إلى المبنى على الأسفلت وتكسرتا دون إحداث أي أضرار.

ويأتي هذا على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية المدعومة من واشنطن على قطاع غزة.

وفشلت عدة محاولات لاستصدار قرار بإيقاف الحرب من مجلس الأمن بسبب الفيتو الأميركي.

ويشهد العديد من المدن في الولايات المتحدة وأوروبا مظاهرات حاشدة تطالب بإيقاف الحرب وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر الذي يعاني من نقص المواد الأساسية للحياة (مياه، غذاء، دواء، وقود .. إلخ).

المصدر: تاس