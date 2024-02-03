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المغرب ينقذ مهاجرين بالمحيط الأطلسي

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المغرب ينقذ مهاجرين بالمحيط الأطلسي
Gettyimages.ru
قارب هجرة غير شرعية - صورة تعبيرية
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أنقذت القوات الملكية المغربية يومي الجمعة والسبت 31 شخصا مرشحا للهجرة غير الشرعية عبر المحيط الأطلسي بينهم 7 نساء و طفلان، ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

وجاء في بيان القوات المغربية: "تدخلت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة السواحل الأطلسية المغربية يومي الجمعة والسبت على بعد 5 كلم جنوب غرب طرفاية و64 كلم جنوب بوجدور، لإنقاذ 31 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء؛ من بينهم 7 نساء وطفلان".

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وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الموقوفين تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

 

 

المصدر: هسبرس

 

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