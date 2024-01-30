ليبيا تعيد أكثر من 300 مهاجر غير شرعي نيجيري إلى ‏بلادهم (صور)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية يوم الثلاثاء إعادة 323 مهاجرا إلى نيجيريا، بعد أن دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.

وقال المسؤول في الجهاز العميد محمد بريدعة، في تصريح لـ"فرانس براس" "نفذنا الثلاثاء عملية إعادة 163 مهاجرا من الجنسية النيجيرية من مطار معيتيقة الدولي، بينهم 107 نساء و51 رجلا وخمسة أطفال".

وأضاف بريدعة أنه "سيتم في اليوم نفسه إعادة 160 نيجيريا إلى بلادهم من مطار بنينا الدولي في بنغازي بشرق البلاد".

وجرى جمع المهاجرين الذين يرتدون ملابس رياضية سوداء ومعظمهم من النساء الشابات، في قاعة انتظار، ووزعت عليهم وجبة طعام خفيفة وتلقوا تصاريح مرور قبل الصعود في حافلات متجهة إلى المطار.

وبموجب اتفاق وقعته قيادات غرب ليبيا وجنوبها وشرقها عام 2023، أصبح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مسؤولا عن إدارة عمليات الترحيل بصورة موحدة.

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وفي عام 2015 أطلقت المنظمة الدولية للهجرة برنامج "العودة الطوعية" للمهاجرين واللاجئين الراغبين في مغادرة ليبيا.

وفي هذا السياق تلقى 9370 شخصا في العام الماضي مساعدة من المنظمة الدولية للهجرة للعودة طوعا إلى بلدهم الأصلي، بعد 11200 في عام 2022، وفقا لموقع المنظمة.

وأصبحت ليبيا الواقعة على مسافة نحو 300 كيلومتر من السواحل الإيطالية مركزا لعشرات آلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق البحر.

ويحاول عديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا من الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر، لكن آلافا يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.

المصدر: أ ف ب