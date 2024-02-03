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إصابة 3 أشخاص بعملية طعن في باريس والشرطة تعتقل الجاني

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إصابة 3 أشخاص بعملية طعن في باريس والشرطة تعتقل الجاني
باريس
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أصيب ثلاثة أشخاص بعملية طعن اليوم السبت في محطة القطارات بالعاصمة الفرنسية باريس، وتم القبض على منفذ الاعتداء.

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اعتقال مسلح بسكين في محطة قطارات بباريس
اعتقال مسلح بسكين في محطة قطارات بباريس

وقال مصدر في الشرطة لقناة "تي إف 1" الفرنسية إن "شخصا نفذ هجوما بسكين صباح اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة صباحا، في محطة جار دي ليون بباريس".

وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض عليه أن "المعلومات الأولية تشير لإصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطرة، واثنان جروحهم طفيفة".

ولم تعرف بعد دوافع منفذ الهجوم.

المصدر: TF1

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