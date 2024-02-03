المواقع التي استهدفتها الضربة الأمريكية في سوريا والعراق

كشف نشطاء ووسائل إعلام محلية المواقع التي استهدفتها القوات الأمريكية مساء الجمعة وفجر اليوم في سوريا والعراق.

وقالت قناة "الميادين" نقلا عن مصادرها أنّ معظم المواقع التي تمّ استهدافها مِن قِبل القوات الأمريكية كانت قد أُخليت بالكامل قبل الاستهداف، موضحة أن الاستهداف طال مدن دير الزور والميادين والبوكمال، وبلدات تابعة لها، شرقي سوريا، حيث تركز على محافظة دير الزور شرقي سوريا، ومواقع في شارع بور سعيد في مدينة دير الزور، إضافةً إلى حويجة صكر وعيّاش وهرابش والجفرة في ريف المدينة.

كما شمل الاستهداف مواقع في بلدة الهري ومعبر السكك والهجانة في مدينة البوكمال قرب الحدود السورية مع العراق، وحي الحمدانية وصوامع الحبوب ومحيط مزار عين علي في مدينة الميادين، كما طالت الغارات مدخل دير الزور الشرقي، واستهدفت حي هرابش.

وفي العراق تم استهداف مواقع في مدن القائم وعكاشات القريبة من الحدود السورية.

على صعيد متصل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات الأمريكية نفذت جولات من الاستهدافات على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين، واستهدفت خلال تلك الجولات 26 موقعا هاما.

"ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كل من حي التمو وقاعدة عين علي بالقرب من قلعة الرحبة وحي الشبلي والحيدرية وصوامع الحبوب".

و"في البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري".

و"في مدينة دير الزور استهدفت مواقع عسكرية بالقرب من كلية التربية سابقا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش"، وفق المرصد.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع عدد من الضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: وكالات