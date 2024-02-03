جونسون يدعو بايدن للاستيقاظ والاعتراف بأن سياسته لاسترضاء إيران قد فشلت

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه "على إدارة الرئيس جو بايدن أن تعترف بأن استراتيجيتها في استرضاء إيران مدمرة للعالم أجمع".

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وأضاف: "إدارة بايدن كان عليها أن تدرك منذ وقت طويل أن استراتيجيتها المتمثلة في استرضاء إيران كانت مدمرة للمجتمع الدولي والاستقرار الإقليمي. يجب أن نقف بحزم ضد أولئك الذين يريدون إيذاء الأمريكيين، أو نشر الرعب، أو تهديد حلفائنا.. الوقت قد حان لكي يستيقظ الرئيس بايدن ويدرك أن سياسة استرضاء إيران قد فشلت".

ولفت جونسون إلى أنه منذ أكتوبر2023، وقع أكثر من 150 هجوما على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تقوم على الفور "برد واضح وحاسم" على الهجوم على القوات الأمريكية.

وتعرضت القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا لهجوم بمسيرة جوية، قتل فيه ثلاثة من العسكريين الأمريكيين وأصيب آخرون.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن رد بلاده على الهجمات قد يكون متعدد المراحل ومتعدد المستويات وقد يستغرق وقتا طويلا، فيما تحدثت وسائل إعلام غربية عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوعز بصياغة خطة للرد تتضمن احتمال شن هجوم على العسكريين الإيرانيين في العراق وسوريا.

المصدر: نوفوستي