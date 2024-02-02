"صوفيا غلوب": وزارة الدفاع البلغارية تمد أوكرانيا بمركبات مدرعة قديمة

ذكرت صحيفة صوفيا غلوب البلغارية أن وزير الدفاع البلغاري تودور تاغاريف أكد أن المركبات المدرعة المستعملة التي تعهدت بتقديمها لكييف هي في طريقها إلى أوكرانيا

في يناير، قال وزير الدفاع تودور تاغاريف إن بلغاريا لم تقم بعد بتسليم الدفعة الموعودة من المركبات المدرعة المستعملة إلى أوكرانيا لأنها تبحث عن مصدر لتمويل نقلها.

وأوضحت الصحيفة: بعد عدة أشهر من موافقة البرلمان والحكومة البلغارية على إرسال المدرعات، تم إرسال 100 مركبة مدرعة إلى أوكرانيا، وهي مدرعات كانت مملوكة سابقا لوزارة الشؤون الداخلية البلغارية.

وقد صادق مجلس الشعب (البرلمان) البلغاري في نوفمبر 2023 على اتفاق يسمح بتوريد 100 ناقلة جند مدرعة قديمة إلى كييف مجانا، وكانت المدرعات في السابق مخزنة في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية منذ الثمانينيات.

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وبموجب الاتفاق، سيتم تزويد الجانب الأوكراني بمركبات مدرعة من مخزونات البلاد، بالإضافة إلى قطع غيار لصيانتها.

بمعنى ان الحديث هنا يدور ــ بحسب الصحيفة ــ عن حوالي 100 ناقلة جند مدرعة تم إنتاجها قبل نحو 40 عامًا، وكانت مخزنة في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية، ولم تكن قوى الأمن البلغاري تستخدمها.

وكانت روسيا قد حذرت في وقت سابق دول الناتو من أن تزويد أوكرانيا بالسلاح لن يغير شيئا في موازين القوى في المعركة، ولكنه فقط سوف يطيل معاناة الشعب الأوكراني.

المصدر: تاس