روسيا تختبر أحدث ناقلة مدرعة لها

كانت ناقلة الأفراد المدرعة الحديثة "بي تي إر – 22" من أهم وأحدث معروضات منتدى "الجيش – 2023" العسكري التقني.

وأفادت قناة تليغرام" فويني أوسفيدوميتيل" الروسية بأن تلك الناقلة المدرعة المدولبة الحديثة قد خضعت لاختبارات عديدة في ميادين التدريب الروسية.

ويكمن الاختلاف الرئيسي في تصميم مدرعة "بي تي إر – 22" مقارنة بسابقتها "بي تي إر 82 آ" في توزع أقسام الناقلة المدرعة حيث يتوزع قسم محركها في مقدمة الناقلة بجهة اليمين. وبجهة اليسار قسم للقائد ومكان لسائق الناقلة.

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أما قسم الأفراد فصار يتوزع في مؤخرة الناقلة، حيث يجلس الأفراد على كراسي تقاوم الإصابات بجروح، ويتم إنزال الجنود عبر باب في مؤخرة الناقلة المدرعة.

وقد ارتفعت قدرة الناقلة على حماية الأفراد، وذلك بفضل استخدام أنواع جديدة للفولاذ المصفح.

أما الدرع الباليستي لجسم الناقلة فيضمن الحماية في محيطها من الرصاص الخارق للدروع عيار 12.7×108 ملم. وتحسنت كذلك مواصفات القابلية للحركة، حيث وصلت السرعة القصوى للناقلة 100 كلم/ساعة، ما يزيد بـ20 كلم/ساعة عما هو عليه في النموذج الأساسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا