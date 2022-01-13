الجزائر تحوّل مدرعة "بي تي إر - 80" روسية الصنع إلى قاتل الدبابات

أجرى الجيش الجزائري تحديثا شاملا لمدرعات " بي تي إر – 80" روسية الصنع المتوفرة في حوزته

وحصلت تلك المدرعات المدولبة على منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات، بصفتها من أقوى المنظومات الصاروخية المضادة للدبابات في العالم. وبمقدورها تدمير كل الدبابات عمليا، إذ أن صواريخها الموجهة تستطيع خرق الدروع بسماكة 1300 ملم التي تم تعزيزها بأجهزة الحماية الدينامية والمضادة للقذائف الجوفاء، وذلك على مسافة 8000 متر.

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وقد شاركت النماذج المطوّرة من "بي تي إر – 80" في مختلف المناورات العسكرية واسعة النطاق.

يذكر أن القوات البرية الجزائرية هي القوات الأولى بين البلدان الأجنبية التي قامت بتحديث مدرعاتها "بي إم بي – 1" عن طريق تزويدها ببرج "بيريجوك" المدرع المتحكم فيه عن بعد ومنظومات "كورنيت" المضادة للدبابات ومدفع عيار 30 ملم وقاذف القنابل الأوتوماتيكي عيار 30 ملم.

وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية بأن قيادة الجيش الجزائري قررت تحويل دبابة "تي – 62 " إلى عربات الدعم الناري وذلك عن طريق استبدال برجها المدرع الثقيل ببرج "بيريجوك" الأوتوماتيكي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا